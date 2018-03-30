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13:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Чехия выдала российского хакера Никулина США

Чехия экстрадировала российского хакера Евгения Никулина в США. Об этом сообщает Reuters.

В конце октября прошлого года американские власти официально предъявили обвинения в совершении хакерских атак на социальную сеть LinkedIn и ряд других сервисов гражданину России, ранее задержанному в Чехии.

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Ему также вменяются кибератаки на облачное хранилище данных Dropbox и сервис вопросов и ответов Formspring.

19 октября компания LinkedIn сообщила о том, что задержанный в Праге россиянин подозревается в совершении хакерских атак на эту социальную сеть в 2012 году. В Министерстве юстиции США, в свою очередь, заявили, что дело хакера засекречено.

Кража личной информации пользователей LinkedIn произошла в июне 2012 года. Тогда анонимный киберпреступник выложил в интернет около 117 миллионов похищенных им паролей. По данным СМИ, хакер пытался продать украденную информацию в сети примерно за 2,2 тысячи долларов.

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2 комментарияк этой статье
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