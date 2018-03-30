В международный розыск объявлен совладелец застройщика ЖК «Яркая жизнь»

Совладельца компании , которая строила ЖК «Яркая жизнь» в Челябинске, объявили в международный розыск — Антон Дудин, по данным правоохранителей, находится в Америке вместе с семьей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, ранее сообщалось, что Дудин уехал в США с женой и двумя детьми, причем его отъезд совпал с началом проблем на стройке.