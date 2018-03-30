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14:11 (мск), источник: dostup1.ru

В международный розыск объявлен совладелец застройщика ЖК «Яркая жизнь»

Антон Дудин с семьей находится в Америке уже почти год.

Совладельца компании, которая строила ЖК «Яркая жизнь» в Челябинске, объявили в международный розыск — Антон Дудин, по данным правоохранителей, находится в Америке вместе с семьей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

О розыске Дудина сообщил представитель ГУ МВД по Челябинской области на очередном совещании рабочей группы по проблемам дольщиков.

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Напомним, ранее сообщалось, что Дудин уехал в США с женой и двумя детьми, причем его отъезд совпал с началом проблем на стройке.

С октября 2016 года застройщик трижды переносил сроки сдачи домов, несмотря на то, что некоторые из них находятся в высокой степени готовности. В настоящее время найден инвестор для завершения строительства дома № 8 — многоэтажка в высокой степени готовности: выполнена коробка здания, произведено остекление, смонтированы системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, произведена черновая отделка. Также есть предварительное решение по дому № 3: у него, по данным руководителя рабочей группы вице-губернатора Сергея Шаля, появился потенциальный инвестор, который возведет коробку проблемного объекта.

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