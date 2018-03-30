В международный розыск объявлен совладелец застройщика ЖК «Яркая жизнь»
Антон Дудин с семьей находится в Америке уже почти год.
Антон Дудин с семьей находится в Америке уже почти год.
Совладельца компании, которая строила ЖК «Яркая жизнь» в Челябинске, объявили в международный розыск — Антон Дудин, по данным правоохранителей, находится в Америке вместе с семьей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
О розыске Дудина сообщил представитель ГУ МВД по Челябинской области на очередном совещании рабочей группы по проблемам дольщиков.
Напомним, ранее сообщалось, что Дудин уехал в США с женой и двумя детьми, причем его отъезд совпал с началом проблем на стройке.
С октября 2016 года застройщик трижды переносил сроки сдачи домов, несмотря на то, что некоторые из них находятся в высокой степени готовности. В настоящее время найден инвестор для завершения строительства дома № 8 — многоэтажка в высокой степени готовности: выполнена коробка здания, произведено остекление, смонтированы системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, произведена черновая отделка. Также есть предварительное решение по дому № 3: у него, по данным руководителя рабочей группы
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