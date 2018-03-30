«58 февраля» в Караганде: на город обрушился сильный снегопад
В Караганде с раннего утра идет сильный снег. Жители города бурно обсуждают сложившуюся ситуацию в социальных сетях и в шутку называют 30 марта «58 февраля».
В Караганде с раннего утра идет сильный снег. Жители города бурно обсуждают сложившуюся ситуацию в социальных сетях и в шутку называют 30 марта «58 февраля».
Прогнозы синоптиков между тем неутешительны, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Стихия застала карагандинцев врасплох. Многие автолюбители уже успели «переобуться», и теперь жалеют о поспешно принятом решении.
«Из Майкудука ехал на работу
«На дорогах пробки, — жалуется таксист Александр Пономоренко. — Ехать невозможно. Сейчас все замерзнет, и будет стиральная доска как в 2015». Ситуацию трехлетней давности вспоминают многие жители города. Тогда снегопад обрушился на Шахтерскую столицу 1 апреля.
По прогнозам синоптиков, такая погода продержится в регионе до завтрашнего дня.
«Снегопады ожидаются примерно до 12 часов дня 31 марта. Ночью ожидаем усиление ветра до 18 метров в секунду. Возможна низовая метель. Днем за счет небольшого выхолаживания ожидается до минус 8−10 градусов. Далее придет с севера небольшой антициклон. Он принесет безоблачную и безветренную погоду, но будет холодать. По области ожидается до -20 градусов ночью и до -15 днем. В Караганде будет минус 12−17 градусов мороза. Пик холодов придется на
Между тем даже в расположенной недалеко Астане, по информации «Казгидромет», такого снегопада нет. В столице идет мокрый снег, который сразу же тает. На юг страны и вовсе пришло настоящее лето: в Таразе сейчас 24 градуса тепла, в Шымкенте 26 градусов тепла, в Алматы 17 градусов тепла.
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