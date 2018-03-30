Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наш ответ «Великолепному веку»: как снимают «Султан моего сердца»
Назван лучший автомобиль в мире
Иван Охлобыстин рассказал, что его жена потеряла ребенка
Прогноз о скором будущем футуролога, чьи слова сбывались на 86%
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
Мэр где?: Путин возмущен отсутствием главы Кемерова на совещании
СМИ: Набиуллина взялась за пенсии
Новый Toyota RAV4: первые официальные фото и информация
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Кабаева в лаконичном наряде вызвала восхищение публики - СМИ
Пьеха и Броневицкая обратились к Путину – СМИ
Мужчин впервые в истории США приняли в команду чирлидеров
Маму Владимира Преснякова сравнили с 30-летней девушкой
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
14:51 (мск), источник: Tengrinews

«58 февраля» в Караганде: на город обрушился сильный снегопад

В Караганде с раннего утра идет сильный снег. Жители города бурно обсуждают сложившуюся ситуацию в социальных сетях и в шутку называют 30 марта «58 февраля».

6
фотографий
6
фотографий

Прогнозы синоптиков между тем неутешительны, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Стихия застала карагандинцев врасплох. Многие автолюбители уже успели «переобуться», и теперь жалеют о поспешно принятом решении.

«Из Майкудука ехал на работу где-то полчаса, а при нормальной погоде это занимало у меня всего лишь 15 минут. Огромное количество аварий, будьте внимательны. Соблюдайте скоростной режим!», — пишет у себя на странице Денис Денски.

Во время загрузки произошла ошибка.

«На дорогах пробки, — жалуется таксист Александр Пономоренко. — Ехать невозможно. Сейчас все замерзнет, и будет стиральная доска как в 2015». Ситуацию трехлетней давности вспоминают многие жители города. Тогда снегопад обрушился на Шахтерскую столицу 1 апреля.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

По прогнозам синоптиков, такая погода продержится в регионе до завтрашнего дня.

«Снегопады ожидаются примерно до 12 часов дня 31 марта. Ночью ожидаем усиление ветра до 18 метров в секунду. Возможна низовая метель. Днем за счет небольшого выхолаживания ожидается до минус 8−10 градусов. Далее придет с севера небольшой антициклон. Он принесет безоблачную и безветренную погоду, но будет холодать. По области ожидается до -20 градусов ночью и до -15 днем. В Караганде будет минус 12−17 градусов мороза. Пик холодов придется на 2—3 апреля, потом ожидается постепенное потепление», — рассказала инженер-синоптик РГП «Казгидромет» Анна Шадская.

Во время загрузки произошла ошибка.

Между тем даже в расположенной недалеко Астане, по информации «Казгидромет», такого снегопада нет. В столице идет мокрый снег, который сразу же тает. На юг страны и вовсе пришло настоящее лето: в Таразе сейчас 24 градуса тепла, в Шымкенте 26 градусов тепла, в Алматы 17 градусов тепла.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Видео с целующимися девочками: рассылку прокомментировали в МОН
По делу о пожаре в «Зимней вишне» прошли новые задержания
Россия «зеркально» ответила на высылку дипломатов из Европы
«Союзмультфильм» объяснил странное отчество сестры Дяди Федора
Ученые предрекли исчезновение христианства через 30 лет
МИД РФ потребовал от Лондона сократить дипмиссию в России
Изображая русских. Чем занимаются «летчики-оборотни» ВМС США
Власти намерены привлечь к ответственности оператора «Ядрово»
Спорт
Евсеев vs Семин, Семак vs Манчини. Интриги 24-го тура РФПЛ Стартовая игра тура в центре внимания не только из-за ее законно-скандального переноса в Черкизово
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Галкин показал необычное фото дочки Орбакайте Клаве исполнилось 6 лет.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь