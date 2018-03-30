В Кемеровской области сняли режим ЧС

Глава МЧС России Владимир Пучков поручил снять в Кемеровской области режим чрезвычайной ситуации, который был введен из-за пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщается на сайте МЧС РФ. Поисковые работы и разбор завалов на месте пожара полностью завершены.