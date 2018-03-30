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14:08 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В Кемеровской области сняли режим ЧС

Глава МЧС России Владимир Пучков поручил снять в Кемеровской области режим чрезвычайной ситуации, который был введен из-за пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщается на сайте МЧС РФ. Поисковые работы и разбор завалов на месте пожара полностью завершены.

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«Снимаем режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. На данный момент приоритет работы — выплаты пострадавшим и семьям погибших из федерального бюджета, а также оказание адресной помощи», — говорится в сообщении. По словам господина Пучкова, здание сгоревшего торгового центра передано администрации города. Власти продолжат его круглосуточную охрану.

Пожар в кемеровской «Зимней вишне» произошел 25 марта, его тушили почти сутки. Погибли 64 человека, среди которых 41 — дети. Пострадали еще 79 человек.

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