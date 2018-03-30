В Кемеровской области сняли режим ЧС
Глава МЧС России Владимир Пучков поручил снять в Кемеровской области режим чрезвычайной ситуации, который был введен
Глава МЧС России Владимир Пучков поручил снять в Кемеровской области режим чрезвычайной ситуации, который был введен
«Снимаем режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. На данный момент приоритет работы — выплаты пострадавшим и семьям погибших из федерального бюджета, а также оказание адресной помощи», — говорится в сообщении. По словам господина Пучкова, здание сгоревшего торгового центра передано администрации города. Власти продолжат его круглосуточную охрану.
Пожар в кемеровской «Зимней вишне» произошел 25 марта, его тушили почти сутки. Погибли 64 человека, среди которых 41 — дети. Пострадали еще 79 человек.
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