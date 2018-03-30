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14:32 (мск), источник: РИА Новости

По делу о пожаре в «Зимней вишне» прошли новые задержания

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В рамках дела о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 64 человека, в пятницу утром прошли новые задержания. Фигурантами дела стали гендиректор компании-собственника здания Юлия Богданова и глава инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова.

Пожар в торговом центре в Кемерово
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Следственные действия также прошли в администрации Кемерово. Адвокат, координатор центра помощи пострадавшим в торговом центре Александр Балян предполагает, что это не последние задержанные, всего их будет несколько десятков.

Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).

Ранее по делу о пожаре были задержаны, а затем заключены под стражу пятеро обвиняемых: управляющая ТЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТЦ (ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат») Георгий Соболев, руководитель компании «Системный интегратор», которая была разработчиком системы противопожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня», Игорь Полозиненко и сотрудник «Системного интегратора», отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации в ТЦ, Александр Никитин и сотрудник ЧОПа, который, как полагает следствие, отключил систему оповещения при пожаре Сергей Антюшин.

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Новые задержания

В пятницу стало известно о новых задержаниях.

Утром СК РФ сообщил о задержании Юлии Богдановой — генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которому принадлежало здание торгового центра.

Следствие установило, что Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно получала уведомления от подчиненных о недостатках системы противопожарной безопасности. При этом она, занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков.

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Следователи провели обыск дома у Богдановой. Ожидается, что до конца дня ей будет предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

Позже стало известно о задержании начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой. В отношении нее возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Из сообщения СК РФ также стало известно, что сгоревший ТЦ «Зимняя вишня» был возведен самовольно, без разрешения на строительство.

«По версии следствия, она (Комкова — ред.) не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса “Зимняя вишня” в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра», — говорится в сообщении.

СК также сообщил, что в рамках уголовного дела о пожаре в кемеровском ТЦ следователями назначена судебная пожарно-техническая экспертиза. Сообщается, что на место прибыли и начали работу эксперты из Санкт-Петербурга.

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Прошли следственные действия

Кроме того, утром в администрации Кемерово прошли следственные действия, сообщил корреспондент телеканала «Россия 24» при включении из города.

«Проверяются ответственные люди, которые давали разрешение на ввод здания в эксплуатацию. Напомню, что здание было переделано из помещения кондитерской фабрики в помещение торгового центра», — сказал корреспондент.

В свою очередь администрация Кемерово отказалась комментировать информацию о следственных действиях.

«Что касается любых следственных действий, то их комментирует СК», — сообщила РИА Новости начальник пресс-службы администрации города Кемерово Екатерина Дубкова.

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Не последние задержания

Прошедшие в пятницу задержания — не последние, по делу о пожаре будут привлечены десятки людей, читает известный адвокат, координатор центра помощи пострадавшим в ТЦ «Зимняя вишня» Александр Балян.

Ранее юристы из многих российских городов создали в Кемерово Общественный центр помощи пострадавшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», который будет предоставлять бесплатную профессиональную помощь: юридическую, организационной и социальной помощи, консультации, представление интереса пострадавших в госструктурах, оказание психологической помощи. Сам Балян работает в Новосибирске и Москве, но приехал в Кемерово для помощи пострадавшим.

«В Кемерово возбуждено уголовное дело по трем статьям УК… По этим статьям уже есть пять обвиняемых, в отношении которых избирается мера пресечения. По нашему опыту, их будет несколько десятков обвиняемых. Там огромная группа следователей-оперативников будет заниматься обвинительной деятельностью в защиту потерпевших», — заявил Балян на пресс-конференции.

Другой юрист общественного центра Ирина Фаст считает, что юридические процедуры по компенсациям пострадавшим при пожаре в Кемерово, в том числе потерявшим имущество предпринимателям, могут занять около трех лет.

«Там (среди пострадавших — ред.) есть очень разные категории — работники, которые пострадали при исполнении трудовых обязанностей, дети, люди, которые получили ожоги, продолжают лечение и, возможно, станут инвалидами. Исходя из моего опыта, процедура получения этих выплат, процедура обеспечения всех этих прав — долгая и непростая процедура», — рассказала юрист.

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Сняли режим ЧС

В пятницу глава МЧС РФ Владимир Пучков поручил снять в Кузбассе режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пожара в торговом центре.

«Снимаем режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. На данный момент приоритет работы — выплаты пострадавшим и семьям погибших из федерального бюджета, а также оказание адресной помощи», — приводятся на сайте министерства слова Пучкова.

По его словам, здание ТЦ передано администрации города, его круглосуточная охрана сохранится.

Ранее сообщалось, что поисково-спасательная операция на месте завершена, здание после пожара пойдет под снос. Кемеровские власти намерены привлечь местных жителей к обсуждению вопроса о том, что будет организовано на месте сгоревшего торгового центра.

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Изменят логотип

Власти города также поддержали предложение жителей изменить утвержденный ранее логотип к 100-летнему юбилею города, на котором его возраст обозначен в виде языков пламени.

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Кемерово будет отмечать столетие со дня образования 12 июня 2018 года. Годом ранее власти провели конкурс на разработку юбилейного логотипа, который планируется использовать в уличном оформлении и сувенирной продукции. В феврале 2017 года жюри выбрало победителя. Официальной эмблемой праздника тогда признали работу ученицы 7 класса школы № 58 и учителя изобразительного искусства этой же школы.

Авторы логотипа объединили в эмблеме образы, знакомые каждому кемеровчанину: сосну — как символ реликтового Соснового бора, рудознатца Михайло Волкова, первооткрывателя месторождений кузнецкого угля, стилизованное изображение сердца в знак любви к городу, а также надпись «100 лет» в виде языков пламени.

Представитель мэрии сообщил РИА Новости, что власти поддерживают инициативу горожан, обсуждающих в соцсетях уместность такой эмблемы. По его словам, сами жители решат, необходим ли новый вариант официальной эмблемы праздника.

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