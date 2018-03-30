В Челябинске эвакуировали ТК «Алое поле» в центре города
В комплексе сработала пожарная сигнализация.
В комплексе сработала пожарная сигнализация.
В пятницу, 30 марта, днем сработала пожарная сигнализация в ТК «Алое поле», что на перекрестке пр. Ленина и Свердловского пр. Посетителей было немного, вместе с продавцами многочисленных отделов ТК они выбежали на свежий воздух.
Как сообщили газете «Комсомольская правда» — Челябинск в
Сигнализация продолжала работать и после приезда пожарных расчетов. Ждали представителя администрации ТК, чтобы ее отключить. Сотрудники МЧС обследовали здание досконально.
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