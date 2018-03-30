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14:20 (мск), источник: Комсомольская правда

В Челябинске эвакуировали ТК «Алое поле» в центре города

В комплексе сработала пожарная сигнализация.

В пятницу, 30 марта, днем сработала пожарная сигнализация в ТК «Алое поле», что на перекрестке пр. Ленина и Свердловского пр. Посетителей было немного, вместе с продавцами многочисленных отделов ТК они выбежали на свежий воздух.

Как сообщили газете «Комсомольская правда» — Челябинск в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области, на место по тревоге прибыли огнеборцы, но возгорания не нашли. Почему «сошла с ума» пожарная сигнализация, пока неизвестно.

Сигнализация продолжала работать и после приезда пожарных расчетов. Ждали представителя администрации ТК, чтобы ее отключить. Сотрудники МЧС обследовали здание досконально.

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