В Челябинске эвакуировали ТК «Алое поле» в центре города

В пятницу, 30 марта, днем сработала пожарная сигнализация в ТК «Алое поле», что на перекрестке пр. Ленина и Свердловского пр. Посетителей было немного, вместе с продавцами многочисленных отделов ТК они выбежали на свежий воздух.

Как сообщили газете «Комсомольская правда» — Челябинск в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области, на место по тревоге прибыли огнеборцы, но возгорания не нашли. Почему «сошла с ума» пожарная сигнализация, пока неизвестно.