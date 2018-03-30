Черную риэлторшу из Прикамья приговорили к 20 годам лишения свободы

В Перми, в краевом суде, вынесли приговор директору березниковского агентства недвижимости «Статус».

40-летнюю Наталью М. судили по статьям «Убийство двух и более лиц», «Мошенничество, совершенное организованной группой, связанное с лишением гражданина права на жилище» и по статье «Организация умышленного уничтожения имущества».

Ее обвинили в том, что она с помощью своего мужа и брата сестры организовала убийство пяти человек.

Ее подельников судили в Березниках и уже приговорили к длительным срокам: к 15 годам и 10 месяцам одного и к 14 годам 9 месяцам другого.

Наталья настояла на суде присяжных, рассчитывая на их снисходительность. Но ее расчет не оправдался — краевая коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт.

До последнего обвиняемая не признавала себя виновной, но судья вынес суровый приговор — приговорил ее к 20 годам лишения свободы и штрафу в полмиллиона рублей. Она также должна выплатить родственникам потерпевших 2 миллионов 347 тысяч рублей за понесенный материальный и моральный ущерб.

На всех судебных заседаниях Наталья держалась хладнокровно, по любому поводу подавала судье ходатайства, настаивала на некомпетентности присяжных заседателей. И лишь во время последнего слова на ее глазах появились слезы. Она попросила судью не быть слишком суровым с приговором, чтобы не была столь долгой разлука с ее тремя несовершеннолетними детьми.

Как «серый» бизнес стал «черным».

История Натальи М. — пример того, как после кризиса 2014 года ее риэлторский бизнес стремительно превратился из «серого» в «черный».

Как рассказывают сотрудники агентства, которое в 2007 году учредил ее отец, она и до кризиса любила повторять: «Если я доверчивого клиента не обману, кто-нибудь все равно обманет, так пусть лучше я».

Но после 2014 года количество сделок в агентстве резко сократилось. «И в нем стали появляться “странные” клиенты», — говорят ее бывшие подчиненные.

Эти «странные клиенты» зачастили к директору агентства не случайно.

Как доказало следствие, в марте 2015 года Наталья организовала преступную группу из трех человек. Привлекла в нее мужа, ранее судимого за кражи и отличающегося жестокостью. А также мужа сестры — по словам свидетелей, человека, поддающегося чужому влиянию и отличающегося недюжинной физической силой.

Саму главу банды эксперты-психиарты характеризовали как сильную личность, устойчивую к стрессам, обладающую лидерскими качествами.

Двум членам банды риэлторша предоставила по иномарке и предложила делать объезды неблагополучных микрорайонов Березников, Усолья и близлежащих поселений. Приказала знакомиться там с пьющими людьми, имеющими недвижимость.

Первое убийство замаскировали под несчастный случай.

Схема отьема недвижимости была придумана незамысловатая. Пьющим клиентам обещали подобрать жилье подешевле, а разницу в деньгах отдать на пропой. Покупателям квартир и домов пьяниц предлагали передавать деньги за покупку не лично продавцам, а через агентство — мол, иначе те деньги пропьют и будут просить еще. Вырученные деньги присваивались. Людей, лишившихся крыши над головой, решили убивать — чтобы они не побежали жаловаться в полицию.

Поначалу черные риэлторы проявляли осторожность. Одного из клиентов, квартиру которого продали за 970 тысяч рублей, поместили жить в щитовом домике в садовом кооперативе, купленном за 100 тысяч. Там его и решили сжечь, инсценировав несчастный случай.

В конце 2015 года Наталья снабдила подельников спиртным, чтобы споить жертву, и благословила на дело. В домике кроме обреченного клиента оказался его приятель, решили избавиться от обоих. Их споили и на плитку, которая стояла возле дивана, бросили тряпье. По данным экспертов, строение вместе с обитателями сгорело за 10 минут.

Черные риэлторы обнаглели от безнаказанности.

Второе убийство попытались тоже обставить как несчастный случай. В загородный дом, принадлежавший мужу риэлторши, заманили пьющую супругу одного из их клиентов. Ей сказали, что хотят показать жилье, которое им с мужем будто бы подобрали взамен их проданного дома. Затем ее напоили и поздно вечером выгнали на мороз — в ночь на 13 января 2016 года на улице было -25. Женщина стучалась, просилась пустить ее в дом. Но ее не пускали. Утром окоченевшее тело еще живой жертвы отвезли подальше и выбросили на заснеженную обочину дороги.

Через день в этот же дом подобным образом заманили ее мужа. С тем поступили не менее жестоко: избили и бросили в костер во дворе, завалив сверху досками. А потом несколько часов поддерживали огонь. Обгорелые останки также отвезли на придорожную обочину.

Пропавших людей никто не хватился — некому было. Обнаглев от безнаказанности, черные риэлторы перестали осторожничать. Очередную жертву они привезли на берег речки, привязали к телу буксировочным тросом 20-килограммовую гирю, столкнули в воду, а затем некоторое время притапливали голову тонущего толстой веткой.

Наталья М. не признала себя виновной в организации этих убийств. Но все улики были против нее. И в результате — суровый приговор краевого суда.