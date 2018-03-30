В центре Ростова сухое дерево рухнуло на две машины
Очевидцы рассказали порталу 161.ru о рухнувшем дереве. Фотографии с места события показывают, что сухое дерево упало на две припаркованные поблизости иномарки.
Очевидцы рассказали порталу 161.ru о рухнувшем дереве. Фотографии с места события показывают, что сухое дерево упало на две припаркованные поблизости иномарки.
Очевидцы утверждают, что сильного ветра не было, просто дерево давно надо было спилить, оно явно было мертвым. Сначала упала крупная ветка, а после завалился и весь ствол. По дороге дерево зацепило линии электропередач, к счастью, провода не пострадали, а вот машинам причинен существенный ущерб. Водителей на месте не оказалось, так что никто не пострадал.
Это не первое подобное происшествие, 21 марта
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