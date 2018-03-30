В центре Ростова сухое дерево рухнуло на две машины

Очевидцы утверждают, что сильного ветра не было, просто дерево давно надо было спилить, оно явно было мертвым. Сначала упала крупная ветка, а после завалился и весь ствол. По дороге дерево зацепило линии электропередач, к счастью, провода не пострадали, а вот машинам причинен существенный ущерб. Водителей на месте не оказалось, так что никто не пострадал.