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15:32 (мск), источник: Деловое сообщество

В центре Ростова сухое дерево рухнуло на две машины

Очевидцы рассказали порталу 161.ru о рухнувшем дереве. Фотографии с места события показывают, что сухое дерево упало на две припаркованные поблизости иномарки.

Очевидцы утверждают, что сильного ветра не было, просто дерево давно надо было спилить, оно явно было мертвым. Сначала упала крупная ветка, а после завалился и весь ствол. По дороге дерево зацепило линии электропередач, к счастью, провода не пострадали, а вот машинам причинен существенный ущерб. Водителей на месте не оказалось, так что никто не пострадал.

Во время загрузки произошла ошибка.

Это не первое подобное происшествие, 21 марта из-за сильного ветра в центре Ростова дерево рухнуло на молодую пару, прогуливающуюся с коляской. Девушку убило на месте, ребенок не пострадал, его спас козырек люльки. По факту данного ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

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