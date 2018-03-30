В Нижнем Новгороде оправдали гинекологов, обвиненных во взяточничестве

Суд Сормовского района на заседании 26 марта оправдал двух медиков роддома № 6, обвиненных в получении взятки. Об этом агентству Newsroom24 сообщили в районном суде.

Они оправданы за отсутствием события преступления. За ним признано право на реабилитацию.

Как сообщалось ранее, в марте 2017 года заместитель главврача роддома № 6 и акушер-гинеколог были осуждены за получение взятки.

По данным следствия, в мае 2015 года гинеколог получил от роженицы 15 тысяч рублей за справку о рождении ребенка. На основании этого документа сотрудники органа ЗАГС должны были зарегистрировать новорожденного. При этом выдача справки происходит на бесплатной основе.

40-летний заместитель главврача был приговорен к штрафу в размере 757 950 рублей, с лишением права заниматься управленческой деятельность в учреждениях здравоохранения сроком на год.