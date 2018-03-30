В Крыму задержали четырех посредников во взятке в полтора миллиона рублей

«По данным следствия, в феврале 2018 года собственник земельного участка заключил договор с одной из фирм о содействии в подключении к электрической сети его участка. После чего сотрудники фирмы передавали друг другу денежные средства в размере 1,5 миллионов рублей для дальнейшей передачи в качестве взятки для сотрудников ГУП РК “Крымэнерго” за оказание ими содействия», — говорится в сообщении ведомства.