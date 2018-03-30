В Крыму задержали четырех посредников во взятке в полтора миллиона рублей
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Четыре сотрудника фирмы по оказанию услуг по подключению к электричеству участков в Крыму задержаны при передаче друг другу по цепочке взятки в 1,5 миллиона рублей, которой намеривались подкупить сотрудников «Крымэнерго», сообщает в пятницу Следственный комитет (СК) России.
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