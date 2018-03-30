В Новосибирске экстренно эвакуировали посетителей Центрального рынка

Источник: Вести - Новосибирск

Максим Шевченко, корреспондент: «Прокурорскую проверку Центрального рынка начали с осмотра пожарной сигнализации. Инспектор МЧС активировал кнопку на стене (которую нажать в случае пожара может каждый) — и сразу сработала система оповещения. Эвакуация у сотрудников заняла меньше трёх минут».

Пожарный инспектор осматривает павильон. Больше всего претензий — к планам эвакуации, которые размещены на каждой стене. Нарушений на рынке несколько: в ларьках с одеждой коробки с вещами — вплотную к потолочному освещению (по правилам, расстояние должно быть не меньше полуметра), огнетушители не пронумерованы — насколько эффективны? Руководство рынка поясняет — старые баллоны отдали на перезарядку, эти — подменные.

Иван Миндулин, старший инспектор отдела надзорной деятельности по г. Новосибирску: «Это нарушения, которые, так скажем, не являются капитальными нарушениями, не являются какими-то грубыми. Но… Мы перечень предоставили администрации».