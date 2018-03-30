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14:36 (мск), источник: dostup1.ru

Суд арестовал на 2 месяца миасского депутата

Фигурантами уголовного дела пока являются четыре человека.

Тракторозаводский райсуд Челябинска принял постановление о заключении под стражу депутата горсовета Миасса Николая Рындина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении экс-начальницы отдела дошкольного образования МКУ «Образование» администрации Миасса Татьяны Биевой, депутата горсовета Николая Рындина и двух их сообщников.

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Они подозреваются в получении и даче взятки в размере 8 млн рублей. По версии следствия, указанные лица объединились в преступную группу, чтобы купить на средства областной субсидии торговое помещение для размещения в нем филиала детсада по завышенной цене. При этом здание не соответствовало предъявляемым требованиям к дошкольным учреждениям.

По информации помощника прокурора Тракторозаводского района Ольги Нуржановой, в отношении членов организованной группы расследуются уголовные дела, возбужденные по части 6 статьи 290 (получение взятки) и части 5 статьи 291 (дача взятки) УК РФ.

По ее словам, Рындин, Биева и их сообщники «создали условия для приобретения за счет средств, предоставленных из федерального бюджета, здания детского сада, расположенного в Миассе, по цене, значительно превышающей его реальную стоимость, на сумму не менее 8 млн рублей».

В прокуратуре отметили, что, мотивируя свое ходатайство о заключении Рындина под стражу, следователь указал, что депутат, находясь на свободе, может принять меры к сокрытию следов преступления и вещественных доказательств, согласовать позицию с еще неустановленными участниками организованной группы с целью воспрепятствования производству по делу. Также следователь указал, что обвиняемый может скрыться от органов следствия и суда.

Ранее сообщалось, что возможность приобрести указанное здание за бюджетные деньги появилась на основании фиктивной экспертной оценки.

По информации источников, речь идет о детском саде № 2 «Умка», который был открыт 30 января по государственной программе «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области.

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