Задержан директор футбольного клуба «Политех»

Источник: Фонтанка

Как сообщает ГУ МВД Петербурга и области 30 марта, директор клуба совместно с руководителем коммерческой организации подозреваются в том, что предоставили подложные документы о закупке спортивной формы и инвентаря, тем самым получив право на государственную субсидию.

«В действительности форма и инвентарь не были приобретены. Злоумышленники получили и присвоили около 6 миллионов рублей», — уточняют в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено в Главном следственном управлении ГУ МВД по статье 159 часть 4 УК «Мошенничество в особо крупном размере» еще в середине февраля 2018 года.

По данным «Фонтанки», к расследованию привела проверка субсидирования «Политеха» по итогам 2016 года. В следствии считают, что Мирзоян предоставил в комитет физкультуры и спорта Петербурга документы о закупке формы и инвентаря у компании «Нормарус». Смольный рассмотрел заявку на субсидирование затрат и удовлетворил ее.