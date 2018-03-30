В Сочи возбуждено уголовное дело в отношении двоих полицейских
Мужчины обвиняются в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.
Мужчины обвиняются в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.
Как установила прокуратура Сочи, в декабре 2017 года двое сотрудников ОИАЗ УВД при отсутствии достаточных оснований для ведения проверочных мероприятий и подменяя функции органов госпожнадзора, вмешались в деятельность индивидуального предпринимателя, реализующего пиротехнические изделия.
Они незаконно возбудили в отношении бизнесмена дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых ограничена или запрещена) и изъяли всю продукцию в количестве 724 единицы. Впоследствии дело прекращено судом за отсутствием события правонарушения.
Своими незаконными действиями сотрудники полиции воспрепятствовали осуществлению коммерческой деятельности, носящей сезонный характер, и причинили предпринимателю ущерб в размере более 1,2 миллиона рублей. С учетом выявленных нарушений прокурор города направил материалы проверки в следственный отдел СУ СК РФ по Краснодарскому краю для осуществления уголовного преследования виновных лиц.
30 марта в отношении сотрудников ОИАЗ УВД по Сочи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности). Ход и результаты расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры города.
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