В Сочи возбуждено уголовное дело в отношении двоих полицейских

Как установила прокуратура Сочи, в декабре 2017 года двое сотрудников ОИАЗ УВД при отсутствии достаточных оснований для ведения проверочных мероприятий и подменяя функции органов госпожнадзора, вмешались в деятельность индивидуального предпринимателя, реализующего пиротехнические изделия.

Они незаконно возбудили в отношении бизнесмена дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых ограничена или запрещена) и изъяли всю продукцию в количестве 724 единицы. Впоследствии дело прекращено судом за отсутствием события правонарушения.

Своими незаконными действиями сотрудники полиции воспрепятствовали осуществлению коммерческой деятельности, носящей сезонный характер, и причинили предпринимателю ущерб в размере более 1,2 миллиона рублей. С учетом выявленных нарушений прокурор города направил материалы проверки в следственный отдел СУ СК РФ по Краснодарскому краю для осуществления уголовного преследования виновных лиц. Пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.