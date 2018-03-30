Причины массового отравления в Шымкенте раскрыли в минздраве
По последним данным, госпитализированы 20 несовершеннолетних.
По последним данным, госпитализированы 20 несовершеннолетних.
В Комитете охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения раскрыли причины массового отравления мороженым в Шымкенте. По данным комитета, жалобы от пострадавших стали поступать в инфекционную больницу с ночи на 30 марта, передает tengrinews.kz.
Всего отравился 61 человек, из них 41 проходит лечение в стационаре.
Предварительные диагнозы — острая кишечная инфекция и пищевая токсикоинфекция. Люди почувствовали недомогание, отведав мягкого фруктового мороженого из торговой точки по проспекту Республики. По предварительным сведениям, смесь для лакомства готовилась в домашних условиях.
Более того, установлено, что владелица торговой точки не имела официального разрешения на свою деятельность. В городе начаты противоэпидемические мероприятия. Контроль за развитием ситуации осуществляет Министерство здравоохранения.
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