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15:03 (мск), источник: 365info.kz

Причины массового отравления в Шымкенте раскрыли в минздраве

По последним данным, госпитализированы 20 несовершеннолетних.

Источник: 365info.kz

В Комитете охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения раскрыли причины массового отравления мороженым в Шымкенте. По данным комитета, жалобы от пострадавших стали поступать в инфекционную больницу с ночи на 30 марта, передает tengrinews.kz.

Всего отравился 61 человек, из них 41 проходит лечение в стационаре.

Предварительные диагнозы — острая кишечная инфекция и пищевая токсикоинфекция. Люди почувствовали недомогание, отведав мягкого фруктового мороженого из торговой точки по проспекту Республики. По предварительным сведениям, смесь для лакомства готовилась в домашних условиях.

Более того, установлено, что владелица торговой точки не имела официального разрешения на свою деятельность. В городе начаты противоэпидемические мероприятия. Контроль за развитием ситуации осуществляет Министерство здравоохранения.

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