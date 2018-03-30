Власти намерены привлечь к уголовной ответственности оператора полигона «Ядрово»
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Власти намерены привлечь к ответственности, вплоть до уголовной, оператора полигона бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области. Об этом журналистам сообщил в пятницу исполняющий обязанности главы района Андрей Вихарев.
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