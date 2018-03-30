Большинство россиян обвиняют в кемеровском пожаре владельцев «Зимней вишни»

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О пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово известно 99% россиян, при этом 85% граждан, опрошенных ВЦИОМом, слышали о трагедии много. Большинство респондентов (68%) считают, что вина за гибель 64 человек в Кемерово лежит на владельцах «Зимней вишни», которые не обеспечили надлежащий уровень пожарной безопасности. 56% граждан также считают виновными сотрудников комплекса, не организовавших эвакуацию из здания. По мнению 60% опрошенных, вина лежит на властях, не проконтролировавших противопожарную обстановку. 15% россиян полагают, что в трагедии виновны «сами люди, не умеющие действовать в экстремальных ситуациях».

Мнения граждан о причинах возгорания разделились, следует из данных исследования ВЦИОМа. Чуть менее половины респондентов (47%) склоняются к версии случайного возгорания. 24% считают, что инцидент произошел в результате умышленного поджога.

По мнению генерального директора Фонда ВЦИОМа Константина Абрамова, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» стал трагедией национального масштаба, а также актуализировал «вопросы об уровне безопасности и ценности жизни».

«Оказывается, что некоторые недобросовестные коммерсанты в погоне за прибылью готовы обходить различные правовые ограничения, и цена этому — десятки человеческих жизней, а власть не способна проконтролировать обеспечение необходимых мер безопасности в торгово-развлекательных центрах», — пояснил он.

Согласно исследованию, три четверти взрослого населения страны посещали развлекательные комплексы в России в последний год. Большая часть респондентов (80%) находилась в торговых центрах не менее часа, 55% приходили с семьей. Каждый второй посетитель (51%) посещал кинотеатры. 37% участников опроса считают, что в торговых центрах соблюдаются не все необходимые противопожарные меры, в то время как 36% ответили об отсутствии опасности.

Олеся Голубко