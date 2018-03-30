Полицейские нашли пропавшую в Воронеже 25-летнюю девушку
Пропавшую в Воронеже 25-летнюю Анастасию Д. нашли силами полиции и родственников, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт в пятницу, 30 марта. Жизни и здоровью девушки ничего не угрожает.
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