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16:58 (мск), источник: Вести - Воронеж

Полицейские нашли пропавшую в Воронеже 25-летнюю девушку

Пропавшую в Воронеже 25-летнюю Анастасию Д. нашли силами полиции и родственников, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт в пятницу, 30 марта. Жизни и здоровью девушки ничего не угрожает.

Анастасия ушла из дома в среду, 28 марта, и больше на связь не вышла. Несмотря на то, что девушка не в первый раз пропадает, родные забеспокоились и в тот же день обратились к правоохранителям и добровольцам.

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