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16:24 (мск), источник: БЕЛТА

В Бресте МАЗ сбил девушку — пострадавшая госпитализирована

Инцидент произошел в четверг, 29 марта, в центре города. Сообщается, что 49-летний водитель грузовика двигался по бульвару Космонавтов.

Источник: БЕЛТА

В Бресте девушка попала под колеса грузовика МАЗ на регулируемом пешеходном переходе. Информацию об этом предоставили в ГАИ Брестской области.

Инцидент произошел в четверг, 29 марта, в центре города. Сообщается, что 49-летний водитель грузовика двигался по бульвару Космонавтов. На перекрестке с проспектом Машерова грузовик сбил 27-летнюю девушку, которая пересекала дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая с различными травмами госпитализирована.

Проводится проверка.

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