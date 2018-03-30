В Бресте МАЗ сбил девушку — пострадавшая госпитализирована
Инцидент произошел в четверг, 29 марта, в центре города. Сообщается, что 49-летний водитель грузовика двигался по бульвару Космонавтов.
Инцидент произошел в четверг, 29 марта, в центре города. Сообщается, что 49-летний водитель грузовика двигался по бульвару Космонавтов.
В Бресте девушка попала под колеса грузовика МАЗ на регулируемом пешеходном переходе. Информацию об этом предоставили в ГАИ Брестской области.
Инцидент произошел в четверг, 29 марта, в центре города. Сообщается, что 49-летний водитель грузовика двигался по бульвару Космонавтов. На перекрестке с проспектом Машерова грузовик сбил 27-летнюю девушку, которая пересекала дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая с различными травмами госпитализирована.
Проводится проверка.
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