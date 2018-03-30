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15:08 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Таможенники изъяли у бизнесвумен 65 кг парфюмированных масел

65 килограммов парфюмированных масел изъяли на таможне аэропорта «Кольцово».

Пассажирку рейса Дубай — Екатеринбург остановили с подозрительным грузом, когда она шла по «зеленому коридору», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

При досмотре в чемодане таможенники обнаружили 372 коробки с емкостями. Женщина рассказала, что решила заняться производством духов, для этого и закупила эфирные масла. Но приехав в Россию, не задекларировала товар. В отношении бизнесвумен возбуждено дело об административном правонарушении. Масла отправили на экспертизу, чтобы установить их стоимость. От этого будет зависеть размер штрафа.

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