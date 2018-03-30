Таможенники изъяли у бизнесвумен 65 кг парфюмированных масел

При досмотре в чемодане таможенники обнаружили 372 коробки с емкостями. Женщина рассказала, что решила заняться производством духов, для этого и закупила эфирные масла. Но приехав в Россию, не задекларировала товар. В отношении бизнесвумен возбуждено дело об административном правонарушении. Масла отправили на экспертизу, чтобы установить их стоимость. От этого будет зависеть размер штрафа.