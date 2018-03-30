В Омске автомобиль скорой помощи врезался в рекламный столб

Сегодня, 30 марта в 15:50 сотрудникам Госавтоинспекции поступило сообщение о том, что в районе дома № 51/1 по улице Жукова произошла авария. Машина скорой помощи врезалась в опорную конструкцию билборда.

Как сообщили порталу Om1.ru в отделе управлении ГИБДД за рулем автомобиля был 42-летний мужчина. В результате ДТП в больницу доставлена пассажирка автомобиля. Была она пациенткой или врачом не уточняется.