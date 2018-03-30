В Омске автомобиль скорой помощи врезался в рекламный столб
В ДТП пострадала женщина.
В ДТП пострадала женщина.
Сегодня, 30 марта в 15:50 сотрудникам Госавтоинспекции поступило сообщение о том, что в районе дома № 51/1 по улице Жукова произошла авария. Машина скорой помощи врезалась в опорную конструкцию билборда.
Как сообщили порталу Om1.ru в отделе управлении ГИБДД за рулем автомобиля был 42-летний мужчина. В результате ДТП в больницу доставлена пассажирка автомобиля. Была она пациенткой или врачом не уточняется.
В паблике «Инцидент Омска» появились фотографии и видео с места аварии. На записи, кроме пострадавшей машины скорой помощи, был еще один автомобиль и реанимобиль. Подробности и причины ДТП устанавливаются.
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