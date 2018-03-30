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15:28 (мск), источник: РИА Новости

МВД начало проверку видео с избиением школьницы под Волгоградом

Полиция проводит проверку после появления в сети видео с дракой двух школьниц в Ленинске Волгоградской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.

Источник: РИА Новости

На YouTube ранее появилось видео, снятое на мобильный телефон, на котором в городе Ленинск одна из школьниц избивает другую ногами, последняя в это время лежит в снегу. На видео слышны призывы «Бей её, лупи».

«Видеозапись видели, назначена проверка. Будут изучены все обстоятельства произошедшего», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что в рамках проверки правоохранители встретятся и с самими участницами драки. Возраст школьниц не уточняется.

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