МВД начало проверку видео с избиением школьницы под Волгоградом
Полиция проводит проверку после появления в сети видео с дракой двух школьниц в Ленинске Волгоградской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
Полиция проводит проверку после появления в сети видео с дракой двух школьниц в Ленинске Волгоградской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
На YouTube ранее появилось видео, снятое на мобильный телефон, на котором в городе Ленинск одна из школьниц избивает другую ногами, последняя в это время лежит в снегу. На видео слышны призывы «Бей её, лупи».
«Видеозапись видели, назначена проверка. Будут изучены все обстоятельства произошедшего», — пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что в рамках проверки правоохранители встретятся и с самими участницами драки. Возраст школьниц не уточняется.
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