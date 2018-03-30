Крупную банду наркоторговцев отдали под суд в Воронежской области

По данным следствия, злоумышленники орудовали на территории сразу нескольких регионов РФ. Помимо Воронежской области, наркотики с августа 2016 года по январь 2017 года они распространяли в Брянской и Орловской областях, а также в Карачаево-Черкесии.
В прокуратуре уточнили, что для вступления в ОПГ «кандидаты» проходили серьёзную проверку, инструктаж, а также стажировку. Все роли между членами преступной банды были чётко распределены между организаторами-диспетчерами, кадровиками-вербовщиками, доставщиками и курьерами-закладчиками.
«Деятельность банды была тщательно законспирирована: сбыт наркотиков осуществлялся «бесконтактным» способом, путём их закладки в тайники, «покупателям» о товаре сообщали через месенджеры, а оплата осуществлялась безналичными переводами. Члены группы, как правило, не были знакомы лично, знали друг о друге только «ник-неймы», — уточнили в прокуратуре.
О преступной деятельности банды рассказал один из обвиняемых, который заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Решать дальнейшую судьбу наркоторговцев будет Борисоглебский городской суд. Членам ОПГ грозит наказание от 10 до 20 лет.
Ранее все обвиняемые, среди которых три женщины, были заключены под стражу.
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