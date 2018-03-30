Крупную банду наркоторговцев отдали под суд в Воронежской области

По данным следствия, злоумышленники орудовали на территории сразу нескольких регионов РФ. Помимо Воронежской области, наркотики с августа 2016 года по январь 2017 года они распространяли в Брянской и Орловской областях, а также в Карачаево-Черкесии.

В прокуратуре уточнили, что для вступления в ОПГ «кандидаты» проходили серьёзную проверку, инструктаж, а также стажировку. Все роли между членами преступной банды были чётко распределены между организаторами-диспетчерами, кадровиками-вербовщиками, доставщиками и курьерами-закладчиками.

«Деятельность банды была тщательно законспирирована: сбыт наркотиков осуществлялся «бесконтактным» способом, путём их закладки в тайники, «покупателям» о товаре сообщали через месенджеры, а оплата осуществлялась безналичными переводами. Члены группы, как правило, не были знакомы лично, знали друг о друге только «ник-неймы», — уточнили в прокуратуре.

О преступной деятельности банды рассказал один из обвиняемых, который заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Решать дальнейшую судьбу наркоторговцев будет Борисоглебский городской суд. Членам ОПГ грозит наказание от 10 до 20 лет.