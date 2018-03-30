В Кольцово задержали пассажира с 50 тысячами долларов
Привез «сувенир»
Привез «сувенир»
В аэропорту Кольцово задержали мужчину, пытавшегося пронести через границу 50 000 долларов. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в
Житель Перми прилетел в Екатеринбург из Стамбула и прошел через «зеленый коридор». На вопрос о количестве наличных в багаже он ответить не смог. На досмотре в барсетке были обнаружены американские купюры на сумму, эквивалентную 3 миллионам рублей.
Пассажир сообщил, что не знал о необходимости декларировать наличные при въезде в страну. Деньги у него изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Контрабанда наличных средств».
Если вина мужчины будет доказана, ему грозит штраф в размере от трехкратной до десятикратной суммы ввезенных наличных.
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