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15:21 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Кольцово задержали пассажира с 50 тысячами долларов

Привез «сувенир» из-за границы.

В аэропорту Кольцово задержали мужчину, пытавшегося пронести через границу 50 000 долларов. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе таможни воздушной гавани.

Житель Перми прилетел в Екатеринбург из Стамбула и прошел через «зеленый коридор». На вопрос о количестве наличных в багаже он ответить не смог. На досмотре в барсетке были обнаружены американские купюры на сумму, эквивалентную 3 миллионам рублей.

Пассажир сообщил, что не знал о необходимости декларировать наличные при въезде в страну. Деньги у него изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Контрабанда наличных средств».

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит штраф в размере от трехкратной до десятикратной суммы ввезенных наличных.

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