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15:19 (мск), источник: Интерфакс

Три «черных» риэлтора, убившие пятерых клиентов в Прикамье, проведут в колонии от 16 до 20 лет

Пермь. 30 марта. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Суд в Пермском крае признал сотрудников агентства недвижимости виновными в многоэпизодном хищении, уничтожении имущества и убийстве пяти обманутых клиентов, назначив им наказания в виде лишения свободы на сроки 16, 17 и 20 лет, сообщается в пресс-релизе Следственного управления СКР по региону в пятницу.

Суд установил, что два риэлтора под руководством своего руководителя в 2015—2016 году проводили махинации с недвижимостью в Березниках и Усольском муниципальном районе Пермского края. В частности, обвиняемые обманом получали в собственность квартиры, а также похищали выручку с продажи жилья своих клиентов.

«После совершенных мошенничеств пять потерпевших участниками организованной группы были убиты. Всего в ходе расследования уголовного дела потерпевшими признаны 10 человек», — отмечается в пресс-релизе.

В зависимости от роли и степени участия обвиняемые признаны виновными в особо крупном мошенничестве, умышленных уничтожении имущества и убийствах.

Директору агентства недвижимости назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей и последующим ограничением свободы в течение одного года. Ее соучастники были осуждены к 16 и 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее агентству «Интерфакс-Поволжье» в краевой прокуратуре сообщали, что общая сумма ущерба составила более 3,2 млн рублей. Среди потерпевших были лица, злоупотребляющие алкоголем, пожилые и одинокие люди.

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