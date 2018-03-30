Три «черных» риэлтора, убившие пятерых клиентов в Прикамье, проведут в колонии от 16 до 20 лет

Суд установил, что два риэлтора под руководством своего руководителя в 2015—2016 году проводили махинации с недвижимостью в Березниках и Усольском муниципальном районе Пермского края. В частности, обвиняемые обманом получали в собственность квартиры, а также похищали выручку с продажи жилья своих клиентов.

«После совершенных мошенничеств пять потерпевших участниками организованной группы были убиты. Всего в ходе расследования уголовного дела потерпевшими признаны 10 человек», — отмечается в пресс-релизе.

В зависимости от роли и степени участия обвиняемые признаны виновными в особо крупном мошенничестве, умышленных уничтожении имущества и убийствах.

Директору агентства недвижимости назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей и последующим ограничением свободы в течение одного года. Ее соучастники были осуждены к 16 и 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.