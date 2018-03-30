Три «черных» риэлтора, убившие пятерых клиентов в Прикамье, проведут в колонии от 16 до 20 лет
Пермь. 30 марта.
Пермь. 30 марта.
Суд установил, что два риэлтора под руководством своего руководителя в 2015—2016 году проводили махинации с недвижимостью в Березниках и Усольском муниципальном районе Пермского края. В частности, обвиняемые обманом получали в собственность квартиры, а также похищали выручку с продажи жилья своих клиентов.
«После совершенных мошенничеств пять потерпевших участниками организованной группы были убиты. Всего в ходе расследования уголовного дела потерпевшими признаны 10 человек», — отмечается в
В зависимости от роли и степени участия обвиняемые признаны виновными в особо крупном мошенничестве, умышленных уничтожении имущества и убийствах.
Директору агентства недвижимости назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей и последующим ограничением свободы в течение одного года. Ее соучастники были осуждены к 16 и 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее агентству «Интерфакс-Поволжье» в краевой прокуратуре сообщали, что общая сумма ущерба составила более 3,2 млн рублей. Среди потерпевших были лица, злоупотребляющие алкоголем, пожилые и одинокие люди.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.