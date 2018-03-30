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15:56 (мск), источник: Zakon.kz

В суши-баре Алматы вновь заложили бомбу

Злополучное заведение «минируют» в четвертый раз.

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7
фотографий
7
фотографий

В Алматы неизвестный снова сообщил о взрывном устройстве в суши-баре на пересечении улиц Панифилова и Макатаева, сообщает корреспондент Zakon.kz.

У здания находятся полицейские, посетители эвакуированы, дорогу перегородили автомобилем.

Подробности уточняются.

Напомним, это заведение «минировали» 20, 27 и 28 марта. Во всех случаях информация о взрывном устройстве не подтверждалась.

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