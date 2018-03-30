В суши-баре Алматы вновь заложили бомбу
Злополучное заведение «минируют» в четвертый раз.
Злополучное заведение «минируют» в четвертый раз.
В Алматы неизвестный снова сообщил о взрывном устройстве в
У здания находятся полицейские, посетители эвакуированы, дорогу перегородили автомобилем.
Подробности уточняются.
Напомним, это заведение «минировали» 20, 27 и 28 марта. Во всех случаях информация о взрывном устройстве не подтверждалась.
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