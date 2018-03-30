В Волгограде задержаны подозреваемые в серийных кражах

В полицию обратился местный житель. Днем он увидел, как неизвестный молодой человек разбил стекло его иномарки, забрал барсетку с деньгами и документами и попытался скрыться. Потерпевший побежал за грабителем и в этом момент мимо проезжали инспекторы ГАИ. Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 25-летний военнослужащий по контракту, который раньше уже был судим за кражу. Похищенное изъято и возвращено владельцу.