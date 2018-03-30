В Волгограде задержаны подозреваемые в серийных кражах
В Центральном районе Волгограда полицейские по горячим следам раскрыли грабеж.
В Центральном районе Волгограда полицейские по горячим следам раскрыли грабеж.
В полицию обратился местный житель. Днем он увидел, как неизвестный молодой человек разбил стекло его иномарки, забрал барсетку с деньгами и документами и попытался скрыться. Потерпевший побежал за грабителем и в этом момент мимо проезжали инспекторы ГАИ. Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 25-летний военнослужащий по контракту, который раньше уже был судим за кражу. Похищенное изъято и возвращено владельцу.
Волгоградские оперативники уголовного розыска задержали подозреваемых в совершении серий краж из гаражей. С осени прошлого года четверо неработающих ранее судимых жителей Красноармейского района с помощью специальных инструментов взламывали замки гаражных боксов, проникали внутрь и похищали ценное имущество. Похищенное подозреваемые продавали либо сдавали в ломбарды, а полученные деньги тратили на личные нужды. В настоящий момент установлена причастность задержанных к совершению 15 таких преступлений. Возбуждено уголовное дело.
Жительница Октябрьского района подозревается в совершении тяжкого преступления. В больницу с ножевым ранением грудной клетки был доставлен 30-летний местный житель. Установлено, что травму потерпевшему причинила его мать кухонным ножом. Возбуждено уголовное дело, женщине может грозить до 10 лет лишения свободы.
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