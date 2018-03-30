Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анастасия Цветаева вернулась в кино после долгого перерыва
Новый Toyota RAV4: первые официальные фото и информация
Иван Охлобыстин рассказал, что его жена потеряла ребенка
Житель Кемерова, потерявший всю семью, записал видеообращение
Ученые открыли «новый орган»
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
Назван вариант мести России, которой боится Британия
СМИ: Киевляне массово покидают город
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Кабаева в лаконичном наряде вызвала восхищение публики - СМИ
Пьеха и Броневицкая обратились к Путину – СМИ
Анастасию Заворотнюк приняли за Надежду Бабкину
Ксения Бородина изменила прическу
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
15:40 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре третьекурсник избил студента младшего курса за сделанное замечание

Здоровью избитого студента был причинен тяжкий вред.

В полицию Самары поступила информация о госпитализации 17-летнего студента с телесными повреждениями. Как установили инспекторы по делам несовершеннолетних, травму юноша получил по месту своего проживания — в общежитие одного из учебных заведений Самары.

У парня возник конфликт с одним из студентов старшего курса, причиной которого стало замечание, сделанное пострадавшим студенту третьего курса. Третьекурснику не понравилось такое «своеволие» со стороны студента младшего курса, и он выразил свое недовольство нецензурной бранью. Словесная перепалка переросла в потасовку в подъезде общежития. Разняли студентов очевидцы драки, в ходе которой старший нанес младшему телесные повреждения, причинившие, как впоследствии установила экспертиза, здоровью пострадавшего тяжкий вред.

Во время общения с инспекторами по делам несовершеннолетних третьекурсник не стал отрицать своё участие в драке. По итогам проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Уголовного кодекса Российской Федерации.

По данным полиции, третьекурснику 20 лет, ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних провели со студентами учебного заведения профилактическую беседу. Совместно с сотрудниками уголовного розыска полицейские напомнили слушателям об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений и о том, как не попасть в тяжёлые ситуации, связанные с нарушением закона. Полицейские привели реальные примеры и разъяснили не только нормы права, но и убедили в неотвратимости наказания за совершенные проступки.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Насколько вы доступны для мошенников? Тест
По делу о пожаре в «Зимней вишне» прошли новые задержания
Россия «зеркально» ответила на высылку дипломатов из Европы
«Союзмультфильм» объяснил странное отчество сестры Дяди Федора
Ученые предрекли исчезновение христианства через 30 лет
МИД РФ потребовал от Лондона сократить дипмиссию в России
Изображая русских. Чем занимаются «летчики-оборотни» ВМС США
Власти намерены привлечь к ответственности оператора «Ядрово»
Спорт
Евсеев vs Семин, Семак vs Манчини. Интриги 24-го тура РФПЛ Стартовая игра тура в центре внимания не только из-за ее законно-скандального переноса в Черкизово
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Названы города-образцы для кварталов реновации
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Галкин показал необычное фото дочки Орбакайте Клаве исполнилось 6 лет.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь