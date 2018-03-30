В Татарстане из-за уснувшего водителя один человек погиб, трое пострадали
Накануне утром в Тукаевском районе республики на 22 километре автодороги Набережные Челны — Сарманово произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, еще трое пострадали, сообщают в отделе пропаганды УГИБДД МВД по РТ.
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