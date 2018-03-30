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16:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Татарстане из-за уснувшего водителя один человек погиб, трое пострадали

Накануне утром в Тукаевском районе республики на 22 километре автодороги Набережные Челны — Сарманово произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, еще трое пострадали, сообщают в отделе пропаганды УГИБДД МВД по РТ.

Виновником аварии стал 32-летний водитель Hyundai Solaris. Он признался, что заснул за рулем, из-за чего его автомобиль выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Ford Mondeo под управлением 59-летнего водителя.

В результате аварии погиб 60-летний пассажир Hyundai. Уточняется, что в момент ДТП он не был пристегнут ремнем безопасности. В отличие от погибшего ремнем безопасности были пристегнуты оба водителя и 57-летний пассажир автомобиля Ford. Их с различными травмами госпитализировали.

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