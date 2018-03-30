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19:04 (мск), источник: Podrobno.uz

В Узбекистане начали проверку факта избиения детей в детском саду

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В социальных сетях накануне распространился видеоролик, в котором воспитательница детского сада, предположительно расположенного в Узбекистане, бьет детей сложенной вдвое тетрадью по голове и другим частям тела.

Ролик вызвал большой ажиотаж у пользователей, тем более что подобные случаи уже были отмечены в узбекских детсадах. К расследованию дела подключились правоохранительные органы и руководство Министерства дошкольного образования.

Как прокомментировали в министерстве, специально созданная рабочая группа начала проверку по данному факту. Она должна выяснить все обстоятельства произошедшего.

«Проведение проверки по данному факту взято на особый контроль руководством. Мы оповестим общественность о результатах проверки», — отметил в министерстве.

При этом интересно, что многие пользователи, комментируя ролик, отмечали, что в нем нет ничего страшного.

«В каждом садике по 30 и больше детей, всем им что-то надо, все бегают, кричат. Мой такой же, каждый день в сад вожу. Как их еще успокоить? Ничего страшного», — отмечает пользовательница.

Но были и те, кто призывали разобраться с ситуацией и наказать воспитателя.

«В любом садике попробуйте оставить даже не камеру, а просто диктофон — ужаснетесь! Раньше даже в кишлаках, незнакомых с детской психологией и культурой общения с детьми так не разговаривали. Впечатление, что воспитатель и няня даже школу не закончили. Эй… и далее, а крик, а тон, словно не с детьми, а на поле с животными», — пишет другая.

На прошлой неделе Минюст Узбекистана сообщил, что каждый детский сад республики будет оснащен камерами видеонаблюдения, а родители смогут наблюдать за своими детьми через интернет.

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