В Узбекистане начали проверку факта избиения детей в детском саду

Ролик вызвал большой ажиотаж у пользователей, тем более что подобные случаи уже были отмечены в узбекских детсадах. К расследованию дела подключились правоохранительные органы и руководство Министерства дошкольного образования.

Как прокомментировали в министерстве, специально созданная рабочая группа начала проверку по данному факту. Она должна выяснить все обстоятельства произошедшего.

«Проведение проверки по данному факту взято на особый контроль руководством. Мы оповестим общественность о результатах проверки», — отметил в министерстве.

При этом интересно, что многие пользователи, комментируя ролик, отмечали, что в нем нет ничего страшного.

«В каждом садике по 30 и больше детей, всем им что-то надо, все бегают, кричат. Мой такой же, каждый день в сад вожу. Как их еще успокоить? Ничего страшного», — отмечает пользовательница.

Но были и те, кто призывали разобраться с ситуацией и наказать воспитателя.

«В любом садике попробуйте оставить даже не камеру, а просто диктофон — ужаснетесь! Раньше даже в кишлаках, незнакомых с детской психологией и культурой общения с детьми так не разговаривали. Впечатление, что воспитатель и няня даже школу не закончили. Эй… и далее, а крик, а тон, словно не с детьми, а на поле с животными», — пишет другая.