Браконьеры из Узбекистана пытались переправить в Россию рога сайгаков
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу России.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу России.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Ахтубинске задержали двоих граждан Узбекистана, пишет «Южная волна».
В легковом автомобиле узбекистанцев пограничники нашли 115 рогов сайгаков.
Задержанные сообщили правоохранителям, что купили около 30 килограммов рогов за 580 тысяч рублей на территории Ахтубинского района с целью перепродажи. Они планировали сбыть товар в России и получить прибыль порядка трех миллионов рублей.
Сейчас сайгачьи рога изъяты и переданы на исследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу России.
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