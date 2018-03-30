Число погибших палестинцев на границе сектора Газа возросло до шести

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось о четырех погибших и сотнях раненых.

Израильтяне применяют огнестрельное оружие против наиболее агрессивных участников многотысячной акции протеста, получившей название «Великий марш возвращения».

«Число погибших палестинцев выросло до шести, раненых — около 550», — заявил представитель местного Минздрава Ашраф аль-Кидра.

Еще один палестинец, в котором опознали местного фермера, был убит ранним утром, когда работал на своем земельном участке у границы с Израилем.

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По подсчетам израильских военных, в столкновениях с палестинской стороны участвуют 17 тысяч человек, которые пытаются повредить пограничные заграждения горящими покрышками, швыряют камни и бутылки с зажигательной смесью. Солдаты используют спецсредства и ведут огонь на поражение по «главным зачинщикам», говорится в армейской сводке.

Значительно большее число — десятки тысяч — жителей сектора Газа проводят молитвы и митинги в пяти палаточных лагерях, разбитых на безопасном удалении от границы. Там же развернуты полевые медицинские пункты, где оказывают первую помощь пострадавшим в стычках. У большинства из них — пулевые ранения в ноги, передает корреспондент РИА Новости.

Пятничные события задуманы как начало многодневных выступлений, кульминацию которых организаторы планируют на 15 мая, когда палестинцы будут отмечать Накбу — день национальной катастрофы, последовавшей за созданием Израиля в 1948 году.

Марш призван привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, в разные годы бежавших от израильских войск и ныне разбросанных по миру. Беженцы, численность которых вместе с потомками приближается к пяти миллионам, добиваются права на возвращение в свои дома, брошенные в пределах Израиля.

«Это наш единственный путь на родину. Мы будет бороться столько, сколько потребуется для того, чтобы вернуться домой», — сказал РИА Новости Ахмед Салех, который пришел в лагерь на окраине столичного города Газы.