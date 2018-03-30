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16:27 (мск), источник: Комсомольская правда

На Пулковском шоссе загорелся мясоперерабатывающий завод

Очевидцы жалуются на сильный запах гари и задымления.

В Московском районе Санкт-Петербурга загорелось здание мясоперерабатывающего завода. Пожар уже ликвидировали, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Санкт-Петербургу.

30 марта в 14:30 на телефон «01» поступило сообщение о пожаре в одном из районов Петербурга. На Пулковском шоссе загорелось здание мясоперерабатывающего комбината, дом 103 Л. Очевидцы сообщают, что в этом месте было задымление, и стоял сильный запах гари. Очаг возгорания был обнаружен в помещении пристройки, 20 квадратных метров, которое прилегало к двухэтажному производственному зданию. Площадь пожара, который охватил сам производственный объект, достигла 15 квадратных метров.

Быстро прибывшие пожарные ликвидировали огонь уже в 15:27, поэтому объект пострадал не так сильно. Сведения о пострадавших пока не поступают. Также известно, что к ликвидации пожара привлеклось четыре единицы техники и 18 человек личного состава МЧС по Санкт-Петербургу.

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