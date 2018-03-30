МЧС проводит проверку по факту возгорания маршрутки на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде
ГУ МЧС РФ по Нижегородской области проводит проверку по факту возгорания маршрутки на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде, которое произошло 28 марта 2018 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.
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