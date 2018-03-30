МЧС проводит проверку по факту возгорания маршрутки на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщили в департаменте транспорта и связи, по итогам проверки будут установлены причины возгорания. По данным транспортной компании ООО «Мещеряков и К», 28 марта произошло возгорание автобуса ПАЗ-3205, работающего на регулярном маршруте №Т-90 «ЗКПД-4 — Микрорайон Кузнечиха-2».

По заявлению перевозчика, автобус был 2013 года выпуска, на маршрут он вышел после прохождения ежедневного технического осмотра механиками ОТК, неисправностей выявлено не было.