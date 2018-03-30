УМВД: Торговый центр «Плаза» в Калининграде «заминировал» житель Озёрска
Эвакуацию торгового центра «Плаза» в областном центре проводили вечером 29 марта по сообщению жителя Озёрска. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщила начальник
Эвакуацию торгового центра «Плаза» в областном центре проводили вечером 29 марта по сообщению жителя Озёрска. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщила начальник
На место выезжали сотрудники полиции и Росгвардии. После проверки здания выяснилось, что сообщение было ложным. Правоохранители установили личность звонившего и задержали его. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Торговый центр «Плаза» в Калининграде начали эвакуировать около 20:20 в четверг, 29 марта. На месте работали в том числе сотрудники МЧС.
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