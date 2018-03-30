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17:09 (мск), источник: ivbg.ru

Глыба льда отправила женщину в больницу в Петербурге

Случайная прохожая оказалась не в том месте и не в то время. Глыба льда упала на голову женщины и отправила ее в больницу. Об этом сообщают очевидцы.

По их словам, около двух дня с крыши 98-го дома на Большом проспекте Петроградской стороны глыба упала на прохожую. Женщина получила серьезную травму. Ее госпитализировали медики.

По сообщению «Фонтанки», эту информацию подтвердили в администрации Петроградского района Петербурга.

За зиму сосульки падали на петербуржцев 19 раз. Уголовными делами на данный момент закончились 4 случая, по остальным идут проверки.

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