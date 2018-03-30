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17:14 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре загорелась квартира в 8-этажном доме

С места пожара был эвакуирован 21 человек.

Сообщение о пожаре в доме на улице КИМ поступило в оперативные службы в 15.55 в пятницу, 30 марта. По данным ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, загорелись кухня и балкон в квартире на 4-м этаже 8-этажного дома с мансардой.

Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В 16.30 огонь был локализован, 8 минут спустя пожар полностью потушили.

На месте пожара работали 22 человека, было задействовано 8 единиц техники.

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