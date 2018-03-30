В Краснодаре загорелась квартира в 8-этажном доме

Сообщение о пожаре в доме на улице КИМ поступило в оперативные службы в 15.55 в пятницу, 30 марта. По данным ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, загорелись кухня и балкон в квартире на 4-м этаже 8-этажного дома с мансардой.