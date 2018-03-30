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17:49 (мск), источник: Volga News

Закончено следствие по делу экс-сотрудницы мэрии Тольятти, обвиняемой в получении взятки

Центральным межрайонным следственным отделом Тольятти СУ СК РФ по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении начальника отдела службы заказчика департамента градостроительной деятельности городской администрации Натальи Соболевой, которая обвиняется в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщили в следственном ведомстве.

По версии следствия, 19 октября 2017 года главный специалист отдела службы заказчика департамента градостроительной деятельности мэрии Сергей Айдашкин, действуя в интересах и по указанию своего руководителя, получил от директора по строительству одного из ООО 250 тыс. руб. для передачи начальнику своего отдела Наталье Соболевой. Деньги она должна была получить за подписание акта выполненных работ по установке оконных блоков на объекте муниципальной собственности — в здании детского сада. Документ содержал сведения о работах, выполненных с нарушением условий муниципального контракта.

20 октября 2017 года Айдашкин передал сумму своему руководителю.

«В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения будет направлено в федеральный суд Центрального района города Тольятти для рассмотрения по существу», — поясняют в СУ СК РФ по Самарской области.

Также в следственном ведомстве сообщают, что ранее Сергей Айдашкин был признан приговором суда виновным в посредничестве во взяточничестве и ему назначен штраф 1 млн руб. в доход государства с лишением права занимать должности на государственной, муниципальной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти или с выполнением организационно-распорядительных либо административно-хозяйственных полномочий, сроком на два года.

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