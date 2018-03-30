Карантин по бешенству установлен на территории Вознесенского и Бутурлинского районов Нижегородской области

Как сообщается на официальном интернет-портале правовой информации, исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным подписаны два указа об установлении карантина по бешенству животных: на территории рабочего поселка Вознесенское Вознесенского района и на территории села Мокса Бутурлинского района Нижегородской области.

Указы подписаны 26 и 27 марта соответственно. В поселка Вознесенское карантин установлен до 29 мая нынешнего года, в селе Мокса — до 31 мая. В первом случае эпизодическим очагом по бешенству признана территория личного подсобного хозяйства Блинохватова Г. М., во втором — территория ЛПХ Черткова А. А.

На время карантина в вышеназванных населенных пунктах запрещено проведение выставок собак и кошек, исключена торговля животными и реализация сырого молока.

Согласно указам, в угрожаемую зону по бешенству включены близлежащие территории: деревни Починки, Варнаево, Сластиха, села Яблонка, Кеньшево, Уварово.