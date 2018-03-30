Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
3-летняя фигуристка стала соведущей в «Ледниковом периоде. Дети»
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Галкин показал необычное фото дочки Орбакайте
Житель Кемерова, потерявший всю семью, записал видеообращение
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
Мэр где?: Путин возмущен отсутствием главы Кемерова на совещании
СМИ: Набиуллина взялась за пенсии
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Британия отреагировала на ответные меры России
Российский дрон уничтожит авианосную группировку
Анастасию Заворотнюк приняли за Надежду Бабкину
Ксения Бородина изменила прическу
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
Почти половина генетических тестов могут врать
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
Фоторепортажи
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
18:31 (мск), источник: НТА-Приволжье

Карантин по бешенству установлен на территории Вознесенского и Бутурлинского районов Нижегородской области

Запрещено проведение выставок собак и кошек, исключена торговля животными и реализация сырого молока.

Как сообщается на официальном интернет-портале правовой информации, исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным подписаны два указа об установлении карантина по бешенству животных: на территории рабочего поселка Вознесенское Вознесенского района и на территории села Мокса Бутурлинского района Нижегородской области.

Указы подписаны 26 и 27 марта соответственно. В поселка Вознесенское карантин установлен до 29 мая нынешнего года, в селе Мокса — до 31 мая. В первом случае эпизодическим очагом по бешенству признана территория личного подсобного хозяйства Блинохватова Г. М., во втором — территория ЛПХ Черткова А. А.

На время карантина в вышеназванных населенных пунктах запрещено проведение выставок собак и кошек, исключена торговля животными и реализация сырого молока.

Согласно указам, в угрожаемую зону по бешенству включены близлежащие территории: деревни Починки, Варнаево, Сластиха, села Яблонка, Кеньшево, Уварово.

Ранее сообщалось, что карантин по бешенству введен на территории Бутурлинского и Починковского районов Нижегородской области.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

МИД официально объявил о высылке дипломатов 23 стран из России
WP узнала о наличии у США более жесткого варианта ответа Москве
На Украине подсчитали потери от «Северного потока — 2»
Охранявший «Зимнюю вишню» ЧОП спешно самоликвидировался
«Союзмультфильм» объяснил странное отчество сестры Дяди Федора
Китаец передвинул дом, чтобы избежать его сноса (видео)
МИД РФ потребовал от Лондона сократить дипмиссию в России
Спорт
Евсеев vs Семин, Семак vs Манчини. Интриги 24-го тура РФПЛ Стартовая игра тура в центре внимания не только из-за ее законно-скандального переноса в Черкизово
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Снести нельзя оставить: 6 огромных зданий, с которыми пришлось попрощаться
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Сын Преснякова и Подольской впервые вышел на сцену Мальчик дебютировал на папином концерте.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь