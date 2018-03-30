Карантин по бешенству установлен на территории Вознесенского и Бутурлинского районов Нижегородской области
Запрещено проведение выставок собак и кошек, исключена торговля животными и реализация сырого молока.
Запрещено проведение выставок собак и кошек, исключена торговля животными и реализация сырого молока.
Как сообщается на официальном
Указы подписаны 26 и 27 марта соответственно. В поселка Вознесенское карантин установлен до 29 мая нынешнего года, в селе Мокса — до 31 мая. В первом случае эпизодическим очагом по бешенству признана территория личного подсобного хозяйства Блинохватова Г. М., во втором — территория ЛПХ Черткова А. А.
На время карантина в вышеназванных населенных пунктах запрещено проведение выставок собак и кошек, исключена торговля животными и реализация сырого молока.
Согласно указам, в угрожаемую зону по бешенству включены близлежащие территории: деревни Починки, Варнаево, Сластиха, села Яблонка, Кеньшево, Уварово.
Ранее сообщалось, что карантин по бешенству введен на территории Бутурлинского и Починковского районов Нижегородской области.
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