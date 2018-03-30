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18:02 (мск), источник: Kazinform

50 ДТП произошло в Караганде из-за непогоды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Из-за непогоды в Караганде произошло 50 ДТП. Обошлось без жертв и пострадавших, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Сегодня на территории Караганды из-за непогоды с 07.00 до 17.00 произошло около 50 дорожно-транспортных происшествий. Жертв и пострадавших нет.

C Караганды до Аксу-Аюлы закрыта дорога, также ограничено движение с Темиртау до Осакаровки", — сообщили в пресс-службе ДВД Карагандинской области.

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