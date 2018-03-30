50 ДТП произошло в Караганде из-за непогоды

«Сегодня на территории Караганды из-за непогоды с 07.00 до 17.00 произошло около 50 дорожно-транспортных происшествий. Жертв и пострадавших нет.
C Караганды до Аксу-Аюлы закрыта дорога, также ограничено движение с Темиртау до Осакаровки", — сообщили в пресс-службе ДВД Карагандинской области.
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