Охранявший «Зимнюю вишню» кемеровский ЧОП спешно самоликвидировался

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«Охранявший “Зимнюю вишню” кемеровский ЧОП “Центр защиты” спешно самоликвидировался. В этой связи лицензия на охранную деятельность у него сегодня аннулирована. Если бы ЧОП не ликвидировался сам, Росгвардия забрала бы лицензию через суд, все документы были уже готовы», — написал Хинштейн на своей странице в твиттере.

Ранее советник главы Росгвардии сообщал, что после пожара сотрудники центрального аппарата Росгвардии вылетели в Кемерово для оценки правомерности осуществления деятельности частной охранной организации «Центр защиты».

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. При пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей. Пять человек из нескольких десятков пострадавших продолжают лечение в больницах региона.

Главное следственное управление СК расследует уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности» (статья 109 УК РФ), «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (статья 219 УК РФ) и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (статья 238 УК РФ), в рамках которого арестовано пятеро обвиняемых.

В их числе технический директор ТРЦ «Зимняя вишня» Георгий Соболев, управляющая комплекса Надежда Судденок, Александр Никитин и Игорь Полозиненко — сотрудник и руководитель компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, охранник Сергей Антюшин, который не включил систему оповещения о пожаре.