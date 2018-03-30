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17:40 (мск), источник: Sputnik.by

Прапорщика из Печей суд отправил за решетку на пять лет

Решение суда неокончательное и приговор может быть обжалован в установленном порядке.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 мар — Sputnik. Суд Борисова и Борисовского района приговорил прапорщика из учебного центра в Печах Игоря Хищенко к пяти годам лишения свободы, он признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и получении взяток от солдат.

Приговор был оглашен в пятницу, судебный процесс по данному делу длился почти месяц.

В соответствии с решением суда, обвиняемый приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима с конфискацией имущества, кроме этого, он лишен специального звания прапорщика.

По делу проходили около 20 потерпевших, 17 свидетелей, которых в суде опросили посредством видеосвязи. В деле — 15 томов.

Решение суда неокончательное и приговор может быть обжалован в установленном порядке.

Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на прокурора минской области Олега Лаврухина, расследовал дело прапорщика СК, в ходе следствия было установлено свыше 30 фактов превышения прапорщиком служебных полномочий. Речь шла как о применении насилия в отношении срочников, так и о получении взяток — он брал деньги, к примеру, за внеочередное посещение буфета, получение продуктов.

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