Высотка на Коломяжском осталась без света на две недели после пожара

Как сообщили «Фонтанке» в городском МЧС, к утру 30 марта дознаватели ведомства завершили все необходимые действия в парадных № 9 и № 10 на Коломяжском проспекте, 15. После этого управляющая компания может приступить к восстановлению сгоревшей проводки. В администрации Приморского района рассказали, что работы уже идут, но быстрым ремонт не будет.

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«Требуется демонтировать и восстановить магистральный электрокабель на всех 25 этажах, заменить щитовые. Объем работ очень большой», — пояснили в администрации. Ориентировочный срок окончания ремонта — две недели.

В пострадавших парадных 269 квартир. Находиться в них безопасно, есть вода и отопление, но не работают лифты. Жителям предлагают временно перебраться в маневренный фонд, но комнаты на Коломяжском, 12 пока остаются невостребованными. Сразу после пожара переехать согласились две семьи, но они уже вернули ключи.

Высотка находится под управлением компании «Уютный дом». Именно она отвечает за ремонт и замену проводки. Точные сроки там назвать не смогли — гендиректор находится на объектах и разбирается с ситуацией на местах, а остальные сотрудники ответственность на себя не взяли. Масштаб работ подтвердили, уточнив что лифты могут запустить уже на следующей неделе. Пока все ещё мокро. За кипятком и возможностью зарядить гаджеты жители могут обратиться в комнату охраны — пускают всех.