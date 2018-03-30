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17:56 (мск), источник: Фонтанка

Высотка на Коломяжском осталась без света на две недели после пожара

Пожар в многоэтажке на севере Петербурга лишил электричества больше двухсот квартир. В ближайшие две недели восстановлено оно не будет.

Как сообщили «Фонтанке» в городском МЧС, к утру 30 марта дознаватели ведомства завершили все необходимые действия в парадных № 9 и № 10 на Коломяжском проспекте, 15. После этого управляющая компания может приступить к восстановлению сгоревшей проводки. В администрации Приморского района рассказали, что работы уже идут, но быстрым ремонт не будет.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Требуется демонтировать и восстановить магистральный электрокабель на всех 25 этажах, заменить щитовые. Объем работ очень большой», — пояснили в администрации. Ориентировочный срок окончания ремонта — две недели.

В пострадавших парадных 269 квартир. Находиться в них безопасно, есть вода и отопление, но не работают лифты. Жителям предлагают временно перебраться в маневренный фонд, но комнаты на Коломяжском, 12 пока остаются невостребованными. Сразу после пожара переехать согласились две семьи, но они уже вернули ключи.

Высотка находится под управлением компании «Уютный дом». Именно она отвечает за ремонт и замену проводки. Точные сроки там назвать не смогли — гендиректор находится на объектах и разбирается с ситуацией на местах, а остальные сотрудники ответственность на себя не взяли. Масштаб работ подтвердили, уточнив что лифты могут запустить уже на следующей неделе. Пока все ещё мокро. За кипятком и возможностью зарядить гаджеты жители могут обратиться в комнату охраны — пускают всех.

Напомним, пожар по второму, повышенному номеру сложности спасатели тушили вечером 28 марта. Загорелась проводка с 13-го по 18-й этажи, пожарные насчитали 100 плавящихся погонных метров. Во время пожара пострадал один из жителей — мужчина наглотался дыма. Несмотря на то, что органы дознания МЧС закончили работу в парадных, на выяснение причин возгорания также уйдет около двух недель.

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