Банкир Шигаев заочно арестован в Петербурге
В Петербурге заочно взят под стражу бывший президент Балтийского банка Олег Шигаев. Он обвиняется в мошенничестве на 3,1 млрд рублей.
В Петербурге заочно взят под стражу бывший президент Балтийского банка Олег Шигаев. Он обвиняется в мошенничестве на 3,1 млрд рублей.
Как сообщает объединенная
По версии следствия, принадлежавшие компании «Балтийский торговый дом» 33 млн акций Шигаев с неустановленными участниками похитили. Их стоимость оценивается в 3,1 млрд рублей.
Заседание прошло без обвиняемого. Адвокат, по данным «Фонтанки», подтвердил, что 55-летний Шигаев находится в Швейцарии. Ранее Генпрокуратура запрашивала власти этой страны об экстрадиции банкира.
Обвинение на 3,1 млрд рублей Шигаеву фактически не предъявлено в связи с эмиграцией.
Куйбышевский суд заочно арестовал банкира на два месяца, срок будет исчисляться с момента экстрадиции в Россию.
Потерпевшим по этому делу фактически признан бывший партнер Шигаева — предприниматель Андрей Исаев. «Балтийский торговый дом», акции которого якобы похищены, подконтролен именно ему.
В настоящее время за Шигаева конкурируют МВД и Следственный комитет, который ранее предъявил заочное обвинение бывшему президенту Балтийского банка в мошенничестве и легализации незаконных доходов. По делу, которое расследует СКР, Шигаев также объявлен в международный розыск.
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