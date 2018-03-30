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17:56 (мск), источник: Фонтанка

Банкир Шигаев заочно арестован в Петербурге

В Петербурге заочно взят под стражу бывший президент Балтийского банка Олег Шигаев. Он обвиняется в мошенничестве на 3,1 млрд рублей.

Источник: AP 2018

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 30 марта с ходатайством о заключении банкира под стражу обратилось следствие полиции, которое ведет дело о мошенническом хищении акций Балтийского банка.

По версии следствия, принадлежавшие компании «Балтийский торговый дом» 33 млн акций Шигаев с неустановленными участниками похитили. Их стоимость оценивается в 3,1 млрд рублей.

Заседание прошло без обвиняемого. Адвокат, по данным «Фонтанки», подтвердил, что 55-летний Шигаев находится в Швейцарии. Ранее Генпрокуратура запрашивала власти этой страны об экстрадиции банкира.

Обвинение на 3,1 млрд рублей Шигаеву фактически не предъявлено в связи с эмиграцией.

Куйбышевский суд заочно арестовал банкира на два месяца, срок будет исчисляться с момента экстрадиции в Россию.

Потерпевшим по этому делу фактически признан бывший партнер Шигаева — предприниматель Андрей Исаев. «Балтийский торговый дом», акции которого якобы похищены, подконтролен именно ему.

В настоящее время за Шигаева конкурируют МВД и Следственный комитет, который ранее предъявил заочное обвинение бывшему президенту Балтийского банка в мошенничестве и легализации незаконных доходов. По делу, которое расследует СКР, Шигаев также объявлен в международный розыск.

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