Пожар на колбасном заводе в Петербург потушили за час

В Петербурге горел колбасный завод, сообщает ГУ МЧС России по региону. Пожар в здании № 103 Л по Пулковскому шоссе начался днем 30 марта.

Огонь охватил пристройку к производственному зданию завода.

Пожарные приехали на место происшествия очень быстро, и пламя успело распространиться только по площади в 15 квадратных метров. Возгорание ликвидировали за час: к 15.27 пожар был потушен.