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18:07 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Пожар на колбасном заводе в Петербург потушили за час

Горела пристройка к производственному зданию.

В Петербурге горел колбасный завод, сообщает ГУ МЧС России по региону. Пожар в здании № 103 Л по Пулковскому шоссе начался днем 30 марта.

Огонь охватил пристройку к производственному зданию завода.

Пожарные приехали на место происшествия очень быстро, и пламя успело распространиться только по площади в 15 квадратных метров. Возгорание ликвидировали за час: к 15.27 пожар был потушен.

Ранее в Петербурге произошло сразу три крупных пожара за день: два из них произошли в жилых домах, и еще один — в автоцентре на улице Савушкина.

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