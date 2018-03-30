На Урале в ДТП с тремя автомобилями пострадали семь человек
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мар — РИА Новости. Четверо детей и трое взрослых пострадали в ДТП на федеральной трассе «Екатеринбург — Тюмень», сообщил в пятницу РИА Новости руководитель
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мар — РИА Новости. Четверо детей и трое взрослых пострадали в ДТП на федеральной трассе «Екатеринбург — Тюмень», сообщил в пятницу РИА Новости руководитель
По его словам, инцидент произошел на 105-м километре трассы. Столкнулись три легковушки. В результате пострадали четыре мальчика 2010, 2012 и 2015 года рождения, две женщины и мужчина.
«По предварительным данным, мужчина 1980 года рождения, находившийся за рулем автомобиля Audi, допустил столкновение с двигавшейся впереди Honda Civic, которую, в свою очередь, от удара выбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с ехавшей во встречном направлении Hyundai Elantra. В результате сильного удара получили различной степени тяжести травмы водитель и трое пассажиров Honda, а также женщина, находившаяся за рулем Hyundai, и два ее сына», — уточнил Горелых.
По его словам, все пострадавшие для оказания медицинской помощи в срочном порядке доставлены в больницу, дети получили тяжелые травмы. В связи с этим материалы по факту ДТП направили для дальнейшего расследования в региональный СК. На месте происшествия работает
Горелых отметил, что водитель Audi прошел освидетельствование, алкоголя в его крови не обнаружено. Автомобили Honda и Hyundai восстановлению не подлежат.
Региональное СУ СК РФ добавляет, что по факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
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