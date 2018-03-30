В ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень пострадали шесть человек
Шесть человек, в том числе трое детей пострадали сегодня в страшной аварии на трассе
Шесть человек, в том числе трое детей пострадали сегодня в страшной аварии на трассе
На 105 километре дороги, недалеко от Богдановича, столкнулись три иномарки.
По предварительным данным, водитель Audi не выдержал дистанцию и врезался в Hyundai Elantra, который ехал впереди. От удара вторую иномарку выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с еще одной легковой машиной.
Все шестеро пострадавших, в том числе дети в возрасте 4, 5 и 8 лет — госпитализированы.
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