В ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень пострадали шесть человек

На 105 километре дороги, недалеко от Богдановича, столкнулись три иномарки.

По предварительным данным, водитель Audi не выдержал дистанцию и врезался в Hyundai Elantra, который ехал впереди. От удара вторую иномарку выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с еще одной легковой машиной.