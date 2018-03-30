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20:32 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

В ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень пострадали шесть человек

Шесть человек, в том числе трое детей пострадали сегодня в страшной аварии на трассе Екатеринбург-Тюмень.

На 105 километре дороги, недалеко от Богдановича, столкнулись три иномарки.

По предварительным данным, водитель Audi не выдержал дистанцию и врезался в Hyundai Elantra, который ехал впереди. От удара вторую иномарку выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с еще одной легковой машиной.

Все шестеро пострадавших, в том числе дети в возрасте 4, 5 и 8 лет — госпитализированы.

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