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20:20 (мск), источник: RTVi

Адвокат Евгения Никулина: в США хакеру из России грозит до 60 лет тюрьмы

Адвокат Евгения Никулина Григорий Курзинер рассказал, что в США россиянину грозит до 60 лет лишения свободы и крупный штраф. Об этом он сказал в эфире RTVI.

Источник: Reuters
По тем обвинениям, которые ему на сегодняшний день предъявляют, ему грозит достаточно серьезное наказание. По совокупности там может быть порядка 60 лет лишения свободы с огромным денежным штрафом в полтора миллиона долларов.
Григорий Курзинер

По словам адвоката, во время допроса ФБР предлагало Никулину сотрудничать со следствием, а также признать свою причастность ко взлому почты Хилари Клинтон. Никулин вину отрицал и отказался помогать спецслужбам. Он также просил экстрадировать его в Россию, а не США. .

В ночь на 30 марта Никулина экстрадировали в США. Его подозревают во взломе соцсетей LinkedIn, Formspring и облачного хранилища Dropbox. Еще американские спецслужбы уверены, что Никулин выдаст им хакеров, причастных к вмешательству в выборы президента США в 2016 году.

Первое заседание по его делу пройдет в суде присяжных в Сан-Франциско утром 30 марта (по местному времени).

1 комментарийк этой статье
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