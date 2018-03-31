В воронежском микрорайоне ввели карантин по бешенству животных
Специалисты определили эпизоотическим очагом индивидуальное подворье на улице Сухумской.
Специалисты определили эпизоотическим очагом индивидуальное подворье на улице Сухумской.
Власти региона объявили карантин по бешенству животных в воронежском микрорайоне Сомово на участке, ограниченном улицами Грузинская, Дубовая, Лагерная и Курнатовского. Ограничительные мероприятия продлятся до 29 мая 2018 года, следует из указа врио губернатора Воронежской области Александра Гусева. Документ появился на
Специалисты определили эпизоотическим очагом индивидуальное подворье на улице Сухумской. Согласно указу, объявленный карантин запрещает проводить выставки собак и кошек, торговать домашними животными, вывозить собак и кошек за пределы неблагополучного пункта или их отлавливать.
Александр Гусев порекомендовал областному управлению ветеринарии разработать план специальных мероприятий для ликвидации очагов бешенства животных.
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