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10:18 (мск), источник: Вести - Воронеж

В воронежском микрорайоне ввели карантин по бешенству животных

Специалисты определили эпизоотическим очагом индивидуальное подворье на улице Сухумской.

Власти региона объявили карантин по бешенству животных в воронежском микрорайоне Сомово на участке, ограниченном улицами Грузинская, Дубовая, Лагерная и Курнатовского. Ограничительные мероприятия продлятся до 29 мая 2018 года, следует из указа врио губернатора Воронежской области Александра Гусева. Документ появился на интернет-портале правовой информации в среду, 28 марта.

Специалисты определили эпизоотическим очагом индивидуальное подворье на улице Сухумской. Согласно указу, объявленный карантин запрещает проводить выставки собак и кошек, торговать домашними животными, вывозить собак и кошек за пределы неблагополучного пункта или их отлавливать.

Александр Гусев порекомендовал областному управлению ветеринарии разработать план специальных мероприятий для ликвидации очагов бешенства животных.

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