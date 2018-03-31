В воронежском микрорайоне ввели карантин по бешенству животных

Власти региона объявили карантин по бешенству животных в воронежском микрорайоне Сомово на участке, ограниченном улицами Грузинская, Дубовая, Лагерная и Курнатовского. Ограничительные мероприятия продлятся до 29 мая 2018 года, следует из указа врио губернатора Воронежской области Александра Гусева. Документ появился на интернет-портале правовой информации в среду, 28 марта.