«Сумму» проверяют на деление

Бизнесмен Зиявудин Магомедов, совладелец группы «Сумма», общается со следственными органами, сообщили «Ъ» в компании, добавив, что бизнесмен не задержан. Информацию о том, что в офисе группы проходят обыски, в пресс-службе опровергли. Причину следственных действий в группе не поясняют. Telegram-канал «Нератька» сообщил, что в офисе группы «Сумма» проходят обыски, а господин Магомедов задержан полицией и уже допрошен. По информации Telegram-канала, формальной причиной допроса стала неуплата налогов на 9 млрд руб., не исключается также связь с прошедшими в Дагестане арестами высокопоставленных чиновников. Об обысках и задержанных в офисе группы «Сумма» сообщили ранее и «Новые известия».