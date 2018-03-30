«Сумму» проверяют на деление
Владельца группы Зиявудина Магомедова допрашивают следователи.
Владельца группы Зиявудина Магомедова допрашивают следователи.
Как стало известно «Ъ», следственные органы допрашивают совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова. Информацию о прошедших обысках в офисе в
Бизнесмен Зиявудин Магомедов, совладелец группы «Сумма», общается со следственными органами, сообщили «Ъ» в компании, добавив, что бизнесмен не задержан. Информацию о том, что в офисе группы проходят обыски, в
Группа «Сумма» владеет вместе с «Транснефтью» через СП Novoport Holding Ltd на паритетной основе 50,1% Новороссийского морского торгового порта (НМТП), стороны находятся в стадии переговоров по продаже доли группы «Сумма». ФАС уже удовлетворила ходатайство. Кроме того, группа «Сумма» владеет 32,5% акций головной компании холдинга Fesco — «Дальневосточное морское пароходство», допустившему дефолт рублевым и евробондам. Также холдингу принадлежит 50% минус одна акция «Объединенной зерновой компании», Якутская
Анастасия Веденеева.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.