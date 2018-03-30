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21:00 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

«Сумму» проверяют на деление

Владельца группы Зиявудина Магомедова допрашивают следователи.

Источник: Агентство «Москва»

Как стало известно «Ъ», следственные органы допрашивают совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова. Информацию о прошедших обысках в офисе в пресс-службе компании пока не подтверждают.

Бизнесмен Зиявудин Магомедов, совладелец группы «Сумма», общается со следственными органами, сообщили «Ъ» в компании, добавив, что бизнесмен не задержан. Информацию о том, что в офисе группы проходят обыски, в пресс-службе опровергли. Причину следственных действий в группе не поясняют. Telegram-канал «Нератька» сообщил, что в офисе группы «Сумма» проходят обыски, а господин Магомедов задержан полицией и уже допрошен. По информации Telegram-канала, формальной причиной допроса стала неуплата налогов на 9 млрд руб., не исключается также связь с прошедшими в Дагестане арестами высокопоставленных чиновников. Об обысках и задержанных в офисе группы «Сумма» сообщили ранее и «Новые известия».

Группа «Сумма» владеет вместе с «Транснефтью» через СП Novoport Holding Ltd на паритетной основе 50,1% Новороссийского морского торгового порта (НМТП), стороны находятся в стадии переговоров по продаже доли группы «Сумма». ФАС уже удовлетворила ходатайство. Кроме того, группа «Сумма» владеет 32,5% акций головной компании холдинга Fesco — «Дальневосточное морское пароходство», допустившему дефолт рублевым и евробондам. Также холдингу принадлежит 50% минус одна акция «Объединенной зерновой компании», Якутская топливно-энергетическая компания, ряд компаний, связанных с инжиниринговым бизнесом, оператор связи «Сумма Телеком». Зиявудин Магомедов также является совладельцем венчурного фонда Caspian VC, инвестирующего в проект сверхскоростного поезда на воздушной подушке Hyperloop One свыше $100 млн.

Анастасия Веденеева.

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